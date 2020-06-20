中職／獅隊6轟狂掃悍將隊 改寫隊史單場紀錄

統一獅隊今晚在新莊棒球場砲火隆隆，以改寫隊史紀錄的單場6轟，13：4擊敗富邦悍將隊，戰績雖仍墊底，僅落後悍將隊0.5場勝差。

蘇智傑在首局上先轟兩分砲，個人連續3場比賽全壘打，本季累積18支全壘打，繼續穩坐排頭。2局獅隊再靠3支安打拿到1分。

林祖傑在3、5局各敲1支陽春砲，林安可則在5局轟兩分砲、6局擊出3分砲，兩人都是生涯初體驗單場雙響砲；林安可已累積13轟，超越猿隊朱育賢，排行榜暫排第2。

陳傑憲在8局上追加陽春砲，獅隊靠6支全壘打攻進10分，單場開轟數創隊史新高，原紀錄為單場5轟（7次），最近一次是去年8月11日在花蓮對桃猿隊締造。

獅隊打線爆發，先發洋投羅里奇投得順手，投7局只被擊出5支安打、無失分，另飆出5次三振，投出本季代表作，中止3連敗，本季首勝終於到手，獲選單場MVP。

悍將隊先發投手江國豪只投4局，被擊出7安、3轟，失6分皆為責失，承擔此戰敗投。