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中職／獅隊6轟狂掃悍將隊 改寫隊史單場紀錄
統一獅隊今晚在新莊棒球場砲火隆隆，以改寫隊史紀錄的單場6轟，13：4擊敗富邦悍將隊，戰績雖仍墊底，僅落後悍將隊0.5場勝差。
蘇智傑在首局上先轟兩分砲，個人連續3場比賽全壘打，本季累積18支全壘打，繼續穩坐排頭。2局獅隊再靠3支安打拿到1分。
林祖傑在3、5局各敲1支陽春砲，林安可則在5局轟兩分砲、6局擊出3分砲，兩人都是生涯初體驗單場雙響砲；林安可已累積13轟，超越猿隊朱育賢，排行榜暫排第2。
陳傑憲在8局上追加陽春砲，獅隊靠6支全壘打攻進10分，單場開轟數創隊史新高，原紀錄為單場5轟（7次），最近一次是去年8月11日在花蓮對桃猿隊締造。
獅隊打線爆發，先發洋投羅里奇投得順手，投7局只被擊出5支安打、無失分，另飆出5次三振，投出本季代表作，中止3連敗，本季首勝終於到手，獲選單場MVP。
悍將隊先發投手江國豪只投4局，被擊出7安、3轟，失6分皆為責失，承擔此戰敗投。
悍將隊目前戰績17勝23敗，雖仍排第3，但獅隊以19勝26敗緊追在後，明天若能繼續贏球，將可擺脫墊底，把「爐主」送給悍將隊。
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