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中職／洪總要換掉包林傑 除非他可以投

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
富邦先發投手包林傑。 聯合報系資料照
富邦先發投手包林傑。 聯合報系資料照

富邦悍將隊找到大聯盟資歷新洋投，總教練洪一中說：「新洋投來，要換掉的肯定是包林傑。」

悍將隊昨天證實新洋投是有兩年大聯盟資歷的班維洛（Manny Banuelos），目前尚未報到，但抵台後還需完成14天隔離，預計下半季才能投入比賽。

包林傑於2月春訓初期受傷，經檢查為腳部輕微扭傷，原評估3月底即可正常出賽，但之後牛棚還是覺得不適，檢查後發現腳趾第二蹠骨骨裂。

經過兩個月左右的休養，醫生評估包林傑傷後結構正常，經過3次牛棚與守備練習後於二軍出賽，但6月初守備時又前足承受壓力，骨折處再度裂開。

新洋投來了之後要換誰，洪一中表示，除非包林傑可以投，「但他現在都不行，我也需要投手吃局數」。

新洋投來了之後還要兩周隔離，洪總說：「若這期間包林傑可以投、在二軍有不錯表現，那就另當別論，但如果新洋投隔離完，他還是不能投，那一定得換，這是無庸置疑的事。」

牛棚 大聯盟 洪一中

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