獅隊盤整／「大餅」林岳平有計畫 不是只會畫「大餅」

統一獅隊代總教練林岳平，對球隊戰力重建或補強，都有自己的想法和規劃，也需要球團公司一起努力、討論，「現在會接受我的想法，但是才開始運作，效果稍微出來了，但還沒到贏球的程度」。

除了補足人力，林岳平也期待進行內化改造，逐步汰換一些管理比較辛苦、或戰力不足的球員，「重點是重新喚醒選手能贏球的本能」。

林岳平認為，獅隊絕對可以贏球，「但每個環節、每個步驟都不能有問題，其他球隊因為戰力夠，少了就可以補，其他問題的影響沒那麼大，而我們的戰力，要持續贏球有困難」。

獅隊在五五波的比賽輸面較多，「輸了將近10場1分差的比賽，一支真正強的球隊，在緊咬的比賽勝率會高，而我們現在大概只能拿到3場（1分差）」。

林岳平說：「再來就是加強這些環節，讓我們變成贏的一方，戰績能擠到前中段，上半季打到現在，已經看到雛形，未來想辦法在這種比賽（1分差）搶上風。」

可以和對手緊咬，就算輸球，也不會輕易放手，林岳平覺得，獅隊已經有改變，「證明我們不是很差的球隊，也能打，已經有在改變了」。

比賽講究細膩程度，林岳平說：「我們現在還不夠，技術雖然有，但抗壓、經驗、觀念還不夠，需要一點時間。」

獅隊穩定性還不夠，林岳平想帶領大家找到一個贏球的節奏、知道贏球的心情，「這幾年都在後面追，輸球比贏球多，甚至有時候覺得就是輸了，沒有那種輸了很可惜、強烈想贏球的感覺」。

林岳平外號是「大餅」，但現在不是在畫「大餅」，他期待和球團取得平衡點、共同合作，「我還在位的這個時間內，就努力做看看，希望最後能走在贏球的路上」。