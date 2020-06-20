獅隊盤整／古林睿煬6月上一軍 潘威倫不急著用

統一獅隊雖然墊底，但戰力輪調依舊按計畫安排，古林睿煬在二軍表現不錯，代總教練林岳平要讓他在6月上一軍，至於老將潘威倫，「沒有急迫性，只要他準備好，隨時都可以用」。

古林睿煬今天在二軍對味全龍隊投4.1局、失兩分，林岳平看了前3局，「表現不錯，對他很期待」。

林岳平除了期待古林睿煬可以成為獅隊贏球的關鍵人物，「也想看看，他自己期待的職業生涯」。

古林睿煬是獅隊極力栽培的新秀，上一軍就是擔任先發，「他的球質好，掌控性比較不理想，不適合中繼」，林岳平希望他可以成為每周穩定出賽的投手，成為球隊贏球機率高的頭號保證。

「嘟嘟」潘威倫之前在二軍比賽被打到手腕，目前還沒到比賽調整式的牛棚，林岳平說得很坦白，「他可投可不投，只要準備好，球隊有需要，當然可以投」。

林岳平說：「必須給潘威倫一點時間，不會一定要他做什麼、急著做什麼，今年就上不來也沒辦法，這就是選手的生涯。」

現在身分是總教練，「不能用朋友角度來看待潘威倫，儘管他曾經是那麼輝煌的投手，也不能硬把他塞進來，等到他真正可以投再投，若在二軍可以固定比賽，穩定投出一、兩場好球，馬上就可以用」。

林岳平說：「潘威倫現階段沒到可以投的程度，那就不要急，這也不是他現在能做的事情。」