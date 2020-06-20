快訊

馬拉拉獲救8年後牛津畢業 和平獎得主竟然「違反校規」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獅隊盤整／古林睿煬6月上一軍 潘威倫不急著用

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
古林睿煬在二軍表現不錯，代總教練林岳平要讓他在6月上一軍。 圖／獅隊提供(資料照)
古林睿煬在二軍表現不錯，代總教練林岳平要讓他在6月上一軍。 圖／獅隊提供(資料照)

統一獅隊雖然墊底，但戰力輪調依舊按計畫安排，古林睿煬在二軍表現不錯，代總教練林岳平要讓他在6月上一軍，至於老將潘威倫，「沒有急迫性，只要他準備好，隨時都可以用」。

古林睿煬今天在二軍對味全龍隊投4.1局、失兩分，林岳平看了前3局，「表現不錯，對他很期待」。

林岳平除了期待古林睿煬可以成為獅隊贏球的關鍵人物，「也想看看，他自己期待的職業生涯」。

古林睿煬是獅隊極力栽培的新秀，上一軍就是擔任先發，「他的球質好，掌控性比較不理想，不適合中繼」，林岳平希望他可以成為每周穩定出賽的投手，成為球隊贏球機率高的頭號保證。

「嘟嘟」潘威倫之前在二軍比賽被打到手腕，目前還沒到比賽調整式的牛棚，林岳平說得很坦白，「他可投可不投，只要準備好，球隊有需要，當然可以投」。

林岳平說：「必須給潘威倫一點時間，不會一定要他做什麼、急著做什麼，今年就上不來也沒辦法，這就是選手的生涯。」

現在身分是總教練，「不能用朋友角度來看待潘威倫，儘管他曾經是那麼輝煌的投手，也不能硬把他塞進來，等到他真正可以投再投，若在二軍可以固定比賽，穩定投出一、兩場好球，馬上就可以用」。

林岳平說：「潘威倫現階段沒到可以投的程度，那就不要急，這也不是他現在能做的事情。」

林岳平 潘威倫 古林睿煬

延伸閱讀

獅隊盤整／「大餅」林岳平有計畫 不是只會畫「大餅」

獅隊盤整／1號洋投只能當別隊3號 餅總會換人但無法冒進

獅隊盤整／選秀目標傾向投手 還要增加人力

相關新聞

獅隊盤整／「大餅」林岳平有計畫 不是只會畫「大餅」

統一獅隊代總教練林岳平，對球隊戰力重建或補強，都有自己的想法和規劃，也需要球團公司一起努力、討論，「現在會接受我的想法，...

獅隊盤整／1號洋投只能當別隊3號 餅總會換人但無法冒進

統一獅隊今年洋投貢獻度不佳，球團持續觀察新洋投，代總教練林岳平說：「怎麼換不是重點，而是找來的洋將水準是不是一樣。」

獅隊盤整／選秀目標傾向投手 還要增加人力

統一獅隊上半季幾乎都在墊底，球隊必須要展現全新能量，季中選秀會的補強，是重要環節之一，代總教練林岳平說：「目前傾向投手，...

獅隊盤整／古林睿煬6月上一軍 潘威倫不急著用

統一獅隊雖然墊底，但戰力輪調依舊按計畫安排，古林睿煬在二軍表現不錯，代總教練林岳平要讓他在6月上一軍，至於老將潘威倫，「...

日職／三台將同日出賽 陽岱鋼首安進帳兩打點

日本職棒開季第二天，三名台將一同亮相，巨人隊陽岱鋼首次先發敲出本季首安，帶有兩分打點，樂天隊宋家豪被拉上一軍第一天就登板...

中職／郭俊麟術後發文報平安 感謝李振昌等學長經驗談

前旅日投手郭俊麟已於昨日完成手肘手術，今以臉書報平安，同時感謝李振昌在內三位學長經驗談，強調自己會好好復健。 郭俊麟上月和桃猿簽下自主培訓合約，不過二軍出賽只投1球就受傷退場，檢查後為手肘韌帶撕

韓職／前小熊隊羅素加盟培證英雄 一年53萬美元合約

大聯盟遲遲無法開打，前小熊隊游擊手羅素（Addison Russell）傳出有意加盟亞洲職棒，如今確定落腳韓職，根據韓聯...

日職／宋家豪升一軍 王柏融、陽岱鋼先發上陣

日本職棒開打第二天，樂天金鷲隊宋家豪升上一軍，加入火腿隊王柏融、巨人隊陽岱鋼、羅德隊陳冠宇、西武獅隊吳念庭的行列，練習賽...

日職／開幕戰開打 大王盼證明自己

日本職棒昨天終於迎接開幕戰，台灣旅日球員共四人進入一軍名單，開幕日唯一出賽好手為火腿隊王柏融，但三打數繳白卷，只在四局因觸身球保送上壘，火腿終場以○比三不敵西武隊；巨人隊以三比二力克阪神隊，喜迎隊史第六千勝，陽岱鋼未出賽。

中職／外野拚火力 獅隊三帥搶第一

火力最強大的外野部隊，統一獅「外野三帥」搶拿第一號碼牌，三名外野手蘇智傑、林安可、陳傑憲打擊各有亮點，本季獅隊外野手打擊率三成三七，居四隊之冠。

中職／岳東華敲生涯首支再見轟：看到喜歡的球就攻擊

樂天桃猿、中信兄弟隊昨晚正面對決，兩隊先發洋投皆投出優質內容，但都做了白工；兄弟靠岳東華再見三分砲，以七比四逆轉勝，穩住排頭寶座，領先猿隊一點五場勝差。

日職／巨人逆轉勝 達成日職史上首度6000勝

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，日本職棒延後3個月，今天終於開打。在東京巨蛋球場，讀賣巨人隊...

熱門新聞

中職／單場4安狂奔4圈 胡金龍：到現在還在喘

日職／宋家豪升一軍 王柏融、陽岱鋼先發上陣

中職／岳東華再見三分砲 兄弟逆轉保住排頭

MLB／春訓基地染疫 大聯盟考慮30隊全關閉

中職／岳東華敲生涯首支再見轟：看到喜歡的球就攻擊

MLB／達比修有新魔球 150公里球速讓田中也吃驚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。