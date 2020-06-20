獅隊盤整／1號洋投只能當別隊3號 餅總會換人但無法冒進

統一獅隊今年洋投貢獻度不佳，球團持續觀察新洋投，代總教練林岳平說：「怎麼換不是重點，而是找來的洋將水準是不是一樣。」

獅隊洋投只有羅里奇稍微正常，但也只拿了兩勝，林岳平說：「大家都認為羅里奇比較亮眼，但他的能力表現，若在另3隊，可能都在輪值排到第3順位，在我們這裡卻是第1，每周要保一勝的機率就降低了。」

林岳平舉例，「索沙為什麼要提前在昨天投，因為不想拿他來對羅里奇，球隊要保勝，3連戰先拿1勝，後面只要再1勝就完成目標」。

米蘭達也是如此，「雖然戰績看起來沒有很強，但起碼不會讓球隊在他投的場次崩盤，頭號先號，就是要能穩定球隊的戰局，起碼投到6、7局，不管輸贏」。

獅隊4名洋投的水準跟其他隊有差，林岳平說：「在其他球隊，可能都只能排到第3，我們沒有1位勝場保證的洋投，所以更辛苦。」

獅隊現在沒有這種投手，「我們都是在賭運氣，希望不要大量失分，或者只是期待他穩扎穩打、吃局數，這樣的影響就是作戰不篤定，每周調度就會提心吊膽」。

林岳平強調，洋投會換，但現在市場已經開始變化，價格已經被拉高，「但有沒有確實到那個水準程度，還需要評估，否則貿然找來，只是雙輸」。

林岳平說：「我們一直都有在看，只是不能光憑資料訊息就能判定好壞，沒有那種讓人看到就想要的投手，看起來都差不多，挑洋將得要有一點運氣。」