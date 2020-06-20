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獅隊盤整／選秀目標傾向投手 還要增加人力

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
統一獅隊上半季幾乎都在墊底，球隊必須要展現全新能量，季中選秀會的補強，是重要環節之一。 聯合報系資料照
統一獅隊上半季幾乎都在墊底，球隊必須要展現全新能量，季中選秀會的補強，是重要環節之一。 聯合報系資料照

統一獅隊上半季幾乎都在墊底，球隊必須要展現全新能量，季中選秀會的補強，是重要環節之一，代總教練林岳平說：「目前傾向投手，想法很簡單，就是增加人力。」

林岳平說：「含二軍投手，我們現在只有24人，別隊是36人。」他對選秀沒有特別想法，最簡單的就是加人。

獅隊24名投手，一、二軍使用各半，「一軍4位先發、8位後援，二軍要跟他們輪替淘汰，但教練團對二軍12人的信任感還不夠，現階段就是需要戰力」。

林岳平說：「現在我們是輸球的狀態，二軍12人要上來，必須要很強，可以幫助球隊，沒有空間再讓他們練習，用比賽養成。」

去年下半季獅隊不斷進行一二軍輪替，不管實力如何，缺人就補洞，「下半季輸得一塌糊塗，我帶過二軍，他們不是不好，是水準還有差」。

林岳平今年接手教頭，目標很簡單，「勢必要增加人員，目的是有兩、三人可以汰換，兩、三人可以變成期待戰力」。

現在在一軍可用的12人，兩、3年後勢必會下滑，「不增人，到時沒人可以頂替，未來兩、3年若能養出1、兩人，這12人就可以稍微喘息了」。

選秀若有好球員，林岳平說：「選得到當然要，但後面的順位也很重要，需要什麼人是重點、是必須思考的方向，不會用自己單一想法去選，會帶著教練團跟公司長談。」

林岳平有長期盤算，「有計畫的培養、準備在那裡待命，至於有沒有起來，那就是我們的造化，重要的是，就算換了總教練還可以接手持續下去，球團和教練要有一致性的計畫，不要單一總教練影響運作」。

林岳平 選秀 統一獅

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