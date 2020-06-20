日職／三台將同日出賽 陽岱鋼首安進帳兩打點
日本職棒開季第二天，三名台將一同亮相，巨人隊陽岱鋼首次先發敲出本季首安，帶有兩分打點，樂天隊宋家豪被拉上一軍第一天就登板，中繼1局無失分，火腿隊王柏融則選到一次四壞保送上壘。
陽岱鋼今天擔任先發第六棒、左外野手，前三打席吞下兩次三振，還有一次飛球出局，不過七局下巨人攻勢不斷，單局出現5支安打，攻下8分，包括陽岱鋼在兩出局滿壘時敲出的左外野安打，帶有兩分打點，巨人也以11：1擊敗阪神隊。
陽岱鋼本季首戰就繳出四打數一安打、兩打點、一得分的好成績，七局上改守一壘還展現守備美技，面對近本光司敲出的高彈跳球，陽岱鋼攔下後傳往二壘封殺。
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王柏融連兩天擔任第五棒、指定打擊，今天前三打席分別是左外野飛球出局、三振以及滾地出局，直到八局上選到四壞保送上壘，幫助球隊形成滿壘，不過未能添加分數，火腿隊靠著中田翔在四局上的2分打點安打，以2：1擊敗西武獅隊。
樂天金鷲今與歐力士隊之戰」，宋家豪在第六局作為球隊第三任投手登板，一開始就被若月健矢敲出安打，不過接下來對方犧牲推進先取得一出局，再讓後藤駿太敲出滾地，此時跑者雖然站上三壘，但宋家豪用六顆球三振掉T-岡田（岡田貴弘），無失分安全下莊。
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