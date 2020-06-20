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日職／宋家豪升一軍 王柏融、陽岱鋼先發上陣

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼今天先發上陣。 聯合報系資料照
陽岱鋼今天先發上陣。 聯合報系資料照

日本職棒開打第二天，樂天金鷲隊宋家豪升上一軍，加入火腿隊王柏融、巨人隊陽岱鋼、羅德隊陳冠宇、西武獅隊吳念庭的行列，練習賽出戰的五名台將在一軍會合，王柏融、陽岱鋼今天也一起先發。

樂天隊今天宣布球員異動，將原本在二軍的宋家豪、松井裕樹兩名投手升上一軍，加上原有的投手布希尼斯、查構思，野手羅梅洛、布拉許，洋將人數達到5人滿編，分別為3投2野，一軍人數也來到28人，今年球季因賽季縮水，一軍洋將人數增加1人，一軍名單也提升到31人。

王柏融連續兩天擔任先發第五棒、指定打擊，將對上吳念庭所屬的西武獅隊，西武先發投手為右投松本航，王柏融本季首安尚未出爐，昨天三打數沒有安打，還挨了一記觸身球。

陽岱鋼昨天未出賽，只能在場邊看著球隊拿下隊史第6000勝，今天被排在先發第六棒、左外野手，將對上阪神虎隊左投岩貞祐太，巨人則由左投田口麗斗先發。

西武獅 王柏融 陽岱鋼

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