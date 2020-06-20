中職／胡金龍4安4得分卻直言該換血 盼年輕人撐起

中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊老將胡金龍今天比賽扮攻勢火車頭，只要上壘就替球隊跑回分數，單場4安、4得分，但他說，再打也沒幾年，期待年輕球員越來越成熟，「該換血了」。

36歲野手胡金龍晚間交手統一7-ELEVEn獅隊，單場5打數敲出4支安打，首局敲出二壘打，跑回球隊第1分；3局再敲二壘打，靠隊友安打，替球隊跑回分數；5局再敲安打，藉隊友林益全二壘打跑回1分；9局平手時率先敲安打上壘，靠隊友高國輝再見安，跑回致勝分。

悍將總教練洪一中表示，第一棒胡金龍敲出4支安打、第二棒李宗賢敲出3支安打，打線前兩棒有高上壘率，球隊得分攻勢就可有好的幫助。

胡金龍說，攻擊策略為確實擊球、注意選球、設定好球帶與積極攻擊。

賽前打擊率雖不到3成，但胡金龍表示，現階段不特別看打擊率，一場一場慢慢來，現在好不代表可好整季。

悍將近期戰績不佳，靠老經驗球員帶頭衝，但胡金龍說，球隊到了該換血的時候，期待年輕人撐起，「我再打可能也是一、兩年，希望他們可以越來越成熟」。