日職／巨人逆轉勝 達成日職史上首度6000勝

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，日本職棒延後3個月，今天終於開打。在東京巨蛋球場，讀賣巨人隊以3:2贏阪神虎隊，達成日本職棒史上首度6000勝成績。

為了防疫，日本職棒採無觀眾的方式比賽。

巨人隊在王牌投手菅野智之好投及吉川尚輝2分砲逆轉勝情況下，達成隊史6000勝，是日本職棒史上首度有球隊達到6000勝。

菅野連續3年擔任開幕戰先發投手，主投7局被敲6支安打，失2分，送出8次三振。比賽開始後，巨人隊一路落後，直到7局下半吉川揮出2分全壘打才使得分數超前，最後逆轉勝。這場戰役台灣選手陽岱鋼沒出賽。

比賽一結束，立刻有人將6000勝的大看板抬至球場上，準備拍照慶賀。在慶賀儀式中，全員穿上同樣的T恤，巨人隊監督原辰德、教練、球員排成「6000」形狀，與6000勝大看板一起拍紀念照。

巨人隊出身、80歲的軟銀隊球團會長王貞治發表聲明：「恭賀巨人隊在監督原辰德、教練、球員、工作人員的努力下達成6000勝。在巨人隊86年歷史中有很多人的努力才累積這樣的成果。巨人隊是一個常被要求奪勝的很特別的球團。」

王貞治表示，因疫情在沒觀眾的情況下開打，但能打棒球就已讓人覺得很感謝。盼今後棒球也深受大家喜愛，將與球迷們一起，支持棒球持續打下去。

84歲的巨人隊終身名譽監督長嶋茂雄發表聲明：「這6000勝當中，有歡喜的一勝，也有艱苦鏖戰後的一勝。巨人隊長長的歷史中，經常是有球迷的大聲援（加油聲），在艱苦時受到球迷的鼓勵，獲得勇氣。」

長嶋表示，受到疫情影響，這次（日職）在無觀眾的情況下開幕，但有球迷才有職棒，6000勝只是個過點，期待巨人隊今年在聯盟連霸，朝著去年未竟的願望－奪回日本一的目標前進。

61歲的原辰德今天率隊達成歷史性的6000勝紀錄。2007年5月2日巨人隊與中日隊之役時，他率領巨人隊達成5000勝；2013年5月25日與歐力士隊之役，他率領巨人隊達成5500勝。