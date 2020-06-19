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中職／單場4安狂奔4圈 胡金龍：到現在還在喘
富邦悍將以6：5擒下統一獅，胡金龍單場4安打，全數跑回分數，稱職扮演攻勢引線，他賽後笑說：「有點累，到現在還在喘。」36歲的他全場飛奔，也透露期望年輕好手可以站出來，「我再打也就這一兩年了。」
悍將帶著1分領先進入第九局，若戰局未在第九局生變，前八局已敲3安打的胡金龍將是單場MVP，但獅隊逼平，九局下由高國輝以再見安打成為致勝英雄，也一併截走單場MVP獎座。
但胡金龍的表現依舊關鍵，賽前打擊率「僅」2成96，靠著單場4安打加持，已經站上3成14，但他說不急著現在看打擊率，「還有80幾場，現在好不代表好，一步一步來吧！」
單場繞壘四圈，胡金龍賽後喊累，「年紀到了，到現在還在喘。」他也談到第五局從一壘直奔本壘取分，自嘲：「再年輕幾歲就不用滑壘了。」胡金龍表示，期望隊上年輕好手也趕快打出來，「我再打也就一兩年了，新秀要更穩定的出賽，趕快打出來。」
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