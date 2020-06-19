中職／雙殺太多陷苦戰 洪總：這就是我們的缺點

富邦悍將靠胡金龍單場敲出四支安打，加上高國輝在九局下的再見安打，以6：5力克統一獅，總教練洪一中賽後期望這場再見勝利可以幫球隊拐拐氣，「最近球隊氣不太順，看這場贏了之後會不會順一點。」

悍將與獅隊今天在新莊交手，兩支聯盟後段班較勁，悍將的1分領先在九局上失守，由陳鏞基代打敲出二壘安打，送回追平分。悍將在九局下的攻勢，由胡金龍的安打掀起，獅隊保送林益全，對決高國輝，他以中右外野方向安打為比賽畫下句點。

高國輝表示，「當下保送（林益全）是比較保險，他們可能也覺得我狀況沒那麼好。」擊出去的當下就知道是再見安打，「今天好不容易贏下來了，明天再繼續來。」

悍將單場出現四次雙殺打，是造成此役苦戰的關鍵，洪總對此也很無奈，「這場比賽有很多機會，但都沒把握住，我們這隊的缺點就是雙殺實在太多，一場比賽出現三、四次雙殺，要贏很難，要請打擊教練再針對打者心態想想辦法。」