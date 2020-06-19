中職／高國輝再見安打 悍將咬獅守住老三

在新莊球場交手的統一獅與富邦悍將，為第三名之爭展開較量，悍將36歲老將胡金龍擔任開路先鋒，敲出4安打，稱職扮演攻勢引線，高國輝九局下敲出再見安打，悍將以6：5擊敗獅隊，守住老三。

兩隊此役都推出洋投先發，獅隊蝴蝶球投手費爾本先發5局被敲10安打、失5分，索沙先發6局被敲8安打（含2發全壘打）、失4分，帶著勝投資格退場，交由牛棚守成，卻在最後一道防線陳鴻文手中失守。

悍將在比賽前半段攻勢串聯，前五局有四局有分數進帳；獅隊外野手林安可、蘇智傑分別在第一局和第四局敲出陽春砲，兩人同樣都是連兩天開轟；第六局，獅隊憑藉3支安打，以及老將潘武雄代打敲出高飛犧牲打，送回2分，將比分追近到4：5。

悍將推出陳鴻文把關1分領先，一人出局後，獅隊連續兩棒代打建功，唐肇廷和陳鏞基連續兩支二壘安打，獅隊以5：5追平。

胡金龍九局下球棒依舊火燙，再掃單場第四支安打，獅隊保送林益全，對決高國輝，遭他敲出再見安打。

獅隊賽前以0.5場勝差落後悍將，在四隊中居末位，外界戲稱這波系列賽為第三名之爭，但獅隊總教練林岳平並未放棄上半季突圍希望，喊話希望縮小與第一名的差距，「就試著看看能不能追上，這是目前比較高的期待。」