中職／岳東華再見三分砲 兄弟逆轉保住排頭

樂天桃猿、中信兄弟隊今晚對決，兩隊先發洋投皆投出優質內容，但都做了白工；兄弟靠岳東華再見3分砲，以7：4逆轉勝，穩住排頭寶座，領先猿隊1.5場勝差；猿隊林智平補足打席，打擊率4成38躍居打擊王。

兄弟洋投萊福力首局遇亂流，被陳晨威敲出二壘打、對林立投出保送，兩人出局後再被陳俊秀敲安，陷入兩分落後的劣勢。

猿隊洋投霸能前5局只被擊出1支安打，5局下先被許基宏敲出全壘打，再被陳子豪敲二壘打、江坤宇敲三壘打失分，打完6局、兩隊2：2平手。

7局上，萊福力對朱育賢投出觸身球保送，郭嚴文隨後擊出二壘打，猿隊跑回超前分；9局上猿隊再以廖健富、陳晨威二壘打搶1分。

霸能投7局、被擊出5支安打、失兩分皆為責失，萊福力投8局、失3分，同樣是優質內容，兩人退場時分別是勝投、敗投候選人。

9局下，詹子賢先擊出陽春砲，兄弟再以保送、高宇杰二壘打、江坤宇安打扳平比數，兩人出局後，岳東華擊出再見全壘打，獲選單場MVP；兄弟拿到3連勝、洲際主場8連勝。

岳東華說：「看到喜歡的球就攻擊，球隊現在氣氛很好，也不會想太多，把自己準備好。」這是他職棒生涯首支再見全壘打。

此戰比數咬得緊，岳東華認為，兩隊先發投手都投得很好，「而我們也很努力追分」。

今天賽前，林智平打擊率4成50，依照聯盟每場3.1個打席規定，只要再4個打席便可擠進排行榜，他說：「得來不易，但還是希望球隊可以贏球。」