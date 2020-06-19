中職／統一獅陳韻文向餅總學心法 扛終結者更無懼

統一獅隊陳韻文在目前本季各隊「終結者」中表現最亮眼，他從中職救援王、現任獅隊代理總教練「餅總」林岳平身上學到許多，也改變心態，「可以被打長打、保送，只要能不失分就是好投手」。

中華職棒今年開季打高投低狀況明顯，比賽用球恢復係數偏高是原因之一，各隊投手群防禦率明顯偏高，但獅隊投手陳韻文目前為止出賽維持穩定成績，賽前本季20場後援出賽，投20局被敲12支安打，投出26次三振，失掉3分責失分，出賽防禦率1.35，拿下2勝、6次救援成功。

陳韻文表示，剛進到職棒時定位先發，後來移往中繼、再改往救援，扛起球隊「終結者」角色，明白自己的定位，在終結者的位置上，可以被打安打、可以保送，但是無法接受失分。

從開季到現在維持穩定的表現，陳韻文表示，去年底球隊提早開始春訓備戰，做足的準備、儲備好身體的能量，身體就不會輕易出現疲勞感，至於好表現的維持，最重要的還是心態。

獅隊今年由中職救援王「餅總」林岳平任代理總教練，林岳平球員生涯留下129次救援成功，目前仍是聯盟紀錄；陳韻文表示，從林岳平還在當選手時期，就會跟後輩分享場上的投球心態，後援投手可以被打長打，只要能不失分就是好投手，「這就是近3年來投球心態上最大的不同」。