中職／統一獅陳韻文向餅總學心法 扛終結者更無懼
統一獅隊陳韻文在目前本季各隊「終結者」中表現最亮眼，他從中職救援王、現任獅隊代理總教練「餅總」林岳平身上學到許多，也改變心態，「可以被打長打、保送，只要能不失分就是好投手」。
中華職棒今年開季打高投低狀況明顯，比賽用球恢復係數偏高是原因之一，各隊投手群防禦率明顯偏高，但獅隊投手陳韻文目前為止出賽維持穩定成績，賽前本季20場後援出賽，投20局被敲12支安打，投出26次三振，失掉3分責失分，出賽防禦率1.35，拿下2勝、6次救援成功。
陳韻文表示，剛進到職棒時定位先發，後來移往中繼、再改往救援，扛起球隊「終結者」角色，明白自己的定位，在終結者的位置上，可以被打安打、可以保送，但是無法接受失分。
從開季到現在維持穩定的表現，陳韻文表示，去年底球隊提早開始春訓備戰，做足的準備、儲備好身體的能量，身體就不會輕易出現疲勞感，至於好表現的維持，最重要的還是心態。
獅隊今年由中職救援王「餅總」林岳平任代理總教練，林岳平球員生涯留下129次救援成功，目前仍是聯盟紀錄；陳韻文表示，從林岳平還在當選手時期，就會跟後輩分享場上的投球心態，後援投手可以被打長打，只要能不失分就是好投手，「這就是近3年來投球心態上最大的不同」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言