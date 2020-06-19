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日職／終於開幕！王柏融三打數掛蛋 還挨了觸身球
推遲近三個月的日本職棒，終於在今天揭開序幕，台灣旅日球員共四人進入一軍名單，效力日本火腿隊的王柏融擔任先發第五棒、指定打擊，三打數沒有安打，挨了一記觸身球，火腿終場以0：3不敵西武獅。
日職因新冠肺炎疫情攪局，原訂3月20日開打的賽程，拖到今天才終於展開120場縮水賽季的較量，兩聯盟六場賽事登場，王柏融為唯一進入先發名單的台將。
面對西武獅洋投尼爾，王柏融首打席揮空吞下三振，第二打席被觸身球打到左腳，一跛一跛走上一壘，但並無大礙，接下來仍續留場上，最後兩打席都敲出滾地球出局，開幕戰打擊率沒有開張。
另外三名進入開季一軍的台灣球員，還包括讀賣巨人陽岱鋼、西武獅吳念庭，以及千葉羅德陳冠宇。吳念庭隨西武出戰火腿，無緣與王柏融同場過招，陽岱鋼也只能在場邊見證巨人以3：2力克阪神虎，收下隊史第6000勝。
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