中職／獅隊新洋投確定1人 餅總想拉近與第一名的距離

中職各隊持續物色新洋投，統一獅隊代理總教練「餅總」林岳平說，目前已確定1名新洋投，最快下半季亮相；今天起與富邦悍將隊3連戰，林岳平目標盼有機會拉近與第一名球隊差距。

中職各隊物色新洋投，富邦悍將隊今天宣布簽下具大聯盟資歷的左投班維洛（Manny Banuelos），獅隊與洋投洛奇解約，傳出獅隊一口氣找了3名新洋投；「餅總」林岳平表示，目前確定有1名洋投，「未來可能有多名」。

林岳平提到，新洋投來到台灣，需要經過14天隔離檢疫期，解除隔離後，需要至少一週的時間調整，按照目前的狀況看來，最快也要下半季才有機會一軍亮相。

統一獅隊今天賽前本季拿下18勝25敗、戰績排名墊底，今起將於新莊棒球場與富邦悍將隊打3連戰，悍將隊目前戰績16勝22敗、排名第3。

林岳平表示，目標當然不僅追過第3名，每場比賽有機會就要搶下，如果有機會也希望追上排名首位的球隊。

今天賽前中信兄弟隊以戰績24勝17敗、暫居戰績排行第一名，領先樂天桃猿隊0.5場勝差，兄弟今天起在主場洲際棒球場與桃猿隊打3連戰，每場比賽都是關鍵、將影響排名。