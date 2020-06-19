中職／外野火力四隊最狂 獅隊一枝獨秀

統一獅「外野三帥」蘇智傑、林安可、陳傑憲，昨天在面對樂天桃猿之戰全數開轟，三人單場包辦4發全壘打、9分打點；火力輸出也非一場限定，攤開本季四隊外野打擊成績，獅隊外野手打擊率3成35，確實遙遙領先各隊。

至今天賽前的統計，獅隊本季在外野手位置上，合計敲出170支安打、29發全壘打、107分打點，以及打擊率3成35、長打率成80、上壘率4成10，所有數據都居四隊第一，而蘇智傑挹注15轟（本季16轟，其中1發為擔任指定打擊時敲出），林安打也敲10轟，是外野部隊的火力最大供輸者。

談到獅隊外野強盛的火力，蘇智傑說：「我們三個本來都不是在外野這個位置上，真的是巧合。」

蘇智傑表示，「傑憲本來打擊就好，不管守哪裡都一樣，現在移防外野又能更放心在打擊上，安可的表現也比去年更好。」他表示，三人會看彼此打得怎樣，有人打得好，就會想跟進，「自己也會想要有好的表現，都希望可以幫助到球隊。」

獅隊外野手一枝獨秀，另外三隊的外野手打擊成績則是相去不遠，樂天桃猿打擊率3成05、149支安打、15轟，中信兄弟打擊率3成03、145支安打、19轟，富邦悍將打擊率3成01、130支安打、20轟。