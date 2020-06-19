中職／故意漏球抓雙殺卻奶油手 林靖凱自嘲玩到自己

上個月因漏球意外抓到雙殺，統一獅隊19歲小將林靖凱昨天差點翻版相同劇本，面對樂天桃猿隊林智平擊出的小飛球，一念之間演出故意漏球，卻因「奶油手」，演技只演了一半，錯失第二個出局數，他想起來也覺得懊惱，「想玩結果玩到自己。」

昨天獅猿之戰第四局，一、三壘有人時輪到林智平打擊，他敲出二壘方向飛球，林靖凱接球時故意漏了一下，希望一箭雙鵰抓雙殺，沒想到這一漏，卻連兩下都沒能撿起球，只來得及抓到往二壘的跑者，林智平安全上壘。

5月13日兩軍交手時，就曾發生陳俊秀擊出平飛球，眼看已經進入林靖凱手套，但未能確實接捕滾出手套，他撿起球後順勢傳二壘完成雙殺，當時就曾引起猜測是故意漏球，但他事後表示並非演的，而是真的漏球。

昨天面對林智平的小飛球，林靖凱腦中還來不及倒帶上個月的畫面，「只是瞬間覺得可以這樣做，想把出局數拿下來。」意料之外的劇本是自己手忙腳亂，「自己的節奏亂掉，事後也很懊惱，還好還有抓到一個出局數，如果更嚴重可能會害到球隊。」

他笑說，演技出錯，當時不擔心會被隊友虧，「但看教練團和隊友都很緊張，想玩結果玩到自己，自己也嚇到。」他表示，以後對手可能會對此有堤防，但若下次遇到類似狀況，還是會想試試看，「想把細節和反應都做得更好。」