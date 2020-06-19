中職／被打擊率高找原因 林晨樺改變心態

中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊牛棚狀況多，昨天將投手范玉禹下放二軍，今天拉上林晨樺；林晨樺說，去年出賽被打擊率高，特別看影片找原因，今年略改變，希望有助於球隊戰績。

悍將目前為止本季戰績不算理想，洋投出狀況，無法拉長先發局數，連帶影響牛棚投手群。球季開打至今，悍將牛棚投手群出賽防禦率6.68，合計吞下8敗、為4隊最多。

悍將隊17日比賽將范玉禹拉上一軍，但當天後援出賽投0.2局花了32球，被敲4支安打，失掉4分責失分，隔天又被下放二軍；總教練洪一中表示，范玉禹身材條件沒話講，為什麼一直沒能投出成績，講白一點就是技術不夠純熟。

悍將拉上老經驗的牛棚投手林晨樺，林晨樺4月底、5月初在一軍有出賽紀錄，5月11日下二軍後，近5場後援出賽，總計投6局、無失分，表現不錯。

林晨樺表示，先前在二軍腳背不舒服，休息一段時間，現在沒不舒服；談起今年球季，他說，去年出賽數據不理想，整季出賽防禦率7.30，為目前為止生涯最差，季後有透過觀看自己投球影片找原因。

林晨樺說，去年球季保送沒特別多（8次四壞保送、4次觸身球保送），但被打擊率、每局被上壘率較高，應是心態問題，太刻意追求邊邊角角位置，造成球數落後，不得不投進去（好球帶）、容易被打。

林晨樺表示，今年求改變，更要求投好球、注意投球位置，希望在球隊牛棚出狀況期間上一軍發揮所能。