中職二軍／比賽爆火氣 兄弟洋投羅傑斯被猿隊打爆

中華職業棒球大聯盟今天在中信園區二軍賽，樂天桃猿隊及中信兄弟隊共敲37支安打，兄弟先發投手羅傑斯狂失10分，桃猿以21比12擊退兄弟；桃猿教練席格諾過度抗議被驅逐出場。

桃猿敲出26支安打，其中張閔勛6打數敲出5支安打，第8局敲出陽春全壘打，成晉及劉時豪也各包辦4分打點；兄弟敲出11支安打，王勝偉演出單場雙響砲，陳子鴻敲出3分全壘打，林明杰也有陽春砲演出。

兩隊都推洋投先發，也都大失分，羅傑斯（EsmilRogers）投4局被敲出13支安打，失10分；桃猿先發尼寇力（Justin Nicolino）僅投3局，被敲5支安打，投出4次保送，失6分。

二軍下午1時在屏東縣開打，酷熱天氣對球員，尤其是洋將是一大考驗。

羅傑斯之前有美國職業棒球大聯盟（MLB）、韓國職棒經驗，曾是韓職最高薪洋將，今年中職開季還推派為兄弟開幕戰先發，但當時因雨延賽。不過，羅傑斯除初登板以外，表現都不理想，5月10日遭降二軍，在二軍出賽7場，防禦率達7.34。

這場比賽也打出火氣，1局下尼寇力對王勝偉投觸身球，主審范元淦一開始判界外球，後改判觸身球，桃猿投手教練席格諾（Thomas Signore）激烈抗議甚至罵髒話，遭驅逐出場。