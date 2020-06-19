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中職／只用兩個月完成10轟目標 林安可沒想過

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林安可只用兩個月、43場比賽就完成個人目標，但他透露其實沒想過會達成。 聯合報系資料照
林安可只用兩個月、43場比賽就完成個人目標，但他透露其實沒想過會達成。 聯合報系資料照

統一獅新秀林安可季前為自己設定「10轟」目標，球季開打兩個多月，已經早早達陣，接下來是否為自己加碼數字？他說比起追求全壘打，更希望可以提升打擊穩定性，表現好壞落差不要太大。

林安可季前設定「10轟、10勝」目標，因本季「單刀」出擊，目標被迫打對折，只能追逐全壘打目標；昨天對樂天桃猿敲出本季第10轟後，林安可只用兩個月、43場比賽就完成個人目標，但他透露其實沒想過會達成。

林安可表示，自己並不追求長打，只想把球打平、打確實，「10轟只是給自己設定一個目標，沒有想過會那麼快完成。」接下來是否為自己的目標數字加碼？他透露，比起全壘打，更希望可以提升打擊穩定性，「最近對方的失投球，感覺掌握得沒有一開始好。」

打擊成績大爆發，林安可歸功選球比去年穩定，他提到打擊教練劉育辰的提點，提醒他如果正常揮擊，不追打壞球，就應該不會有身體跑掉太多的狀況，「去年比較容易打到壞球，就比較難有安打出現。」

完成10轟後，對於另外一半的10勝目標，來年是否有野心？林安可不多想，「沒想過耶，今年就先專心打擊，好好打完今年。」

林安可 樂天桃猿

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