日職／賽季開打 巨人、阪神鼓掌感謝醫療人員

日本職業棒球在延宕約3個月後正式開打，今天12隊進行6場比賽，現階段都採「無觀眾比賽」。其中在東京巨蛋舉行的賽事，巨人隊與阪神隊選手，都用鼓掌表達對醫療人員感謝之意。

日本朝日新聞報導，原訂3月20日就要開打的日本職棒，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，延至今天終於正式開幕。但考量防疫，現階段都舉行「無觀眾比賽」，像橫濱海灣之星DeNA隊，就在主場橫濱球場的座位上擺放人形立牌裝飾。

今天開幕日的6場比賽包括，東京巨蛋舉行的讀賣巨人隊對阪神虎隊、神宮球場舉行的養樂多燕子隊對中日龍隊、橫濱球場舉行的橫濱DeNA海灣之星隊對廣島鯉魚隊、西武巨蛋舉行的西武獅隊對日本火腿鬥士隊、大阪巨蛋舉行的歐力士猛牛隊對樂天金鷲隊，及福岡巨蛋舉行的軟銀鷹隊對千葉羅德海洋隊。

其中，除橫濱球場賽事因雨延後開賽外，其他5場比賽都在晚間6時開打。

大阪巨蛋賽事由大阪市長松井一郎透過大型螢幕進行虛擬開球，球場內巨型螢幕上還秀出球速160公里。

在東京巨蛋的球場上，巨人隊監督原辰德代表向相關人士、球迷等人致謝；巨人隊與阪神隊的球員們，在開打前也用鼓掌方式向醫療人員表達感謝。

日本讀賣新聞報導，意圖再度在中央聯盟奪冠的巨人隊，今晚在主場東京巨蛋迎戰阪神隊，巨人隊希望今天奪勝達成球團通算6000勝紀錄。