中職／兩度歸隊後又成傷兵 包林傑持續復健中

富邦悍將洋投包林傑傷勢成謎，連總教練洪一中都無奈，直呼沒遇過這種狀況；球團今天發布聲明稿，說明包林傑的狀況，他的腳傷兩度評估傷癒後又出狀況，目前持續進行復健中，儘管富邦悍將已找好新洋投，但將替換誰仍是未知數。

包林傑來台後始終未能在一軍登板，在二軍也僅出賽一場，洋投來台卻都在養傷，讓球迷不解為何不替換新洋投，悍將今天發出聲明稿，說明包林傑傷勢時好時壞的狀況。

悍將聲明稿指出，「包林傑於2月春訓初期受傷，經檢查為腳部輕微扭傷，評估3月底即可正常出賽。3/8起包林傑如預期開始隨隊練習，3/11首次牛棚後腳部再度感到不適，3/19檢查後發現腳趾第二蹠骨骨裂，球隊已於4、5月安排就診及復健治療。」

文中提到，「經過約兩個月左右的休養後，5月底經醫生X光評估後結構正常，並經過三次牛棚與守備練習後於二軍出賽，惟6月2日賽中守備時前足因承受壓力，原骨折處再度裂開，故目前仍持續進行復健中。」