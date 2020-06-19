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中職／獅隊慶祝上演新花招 搞笑「球給智傑」笑壞網友

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅開轟後新花招，搞笑版的「球給智傑」更讓網友笑歪腰。 截圖自影片
統一獅開轟後新花招，搞笑版的「球給智傑」更讓網友笑歪腰。 截圖自影片

統一獅繼先前在休息室一起「SORRY，SORRY」歡迎隊友，這次再搞新花招在每個球員開轟後，用獨特的方式慶祝，成意外吸睛焦點，其中搞笑版的「球給智傑」更讓網友笑歪腰。

昨天統一獅隊樂天桃猿，蘇智傑在3、4局接連扛出2分跟3分砲，單場雙響讓整個休息室氣氛好得不得了，隊友甚至為蘇智傑量身打造專門的慶祝儀式。昨日兩次開轟，每當蘇智傑回到球員休息區，隊友便會排排站，對智傑發出丟球攻勢將球拋給智傑，搞笑慶祝動作象徵「球給智傑」。

第一次的丟球慶祝攻勢，因為球數不多，智傑還能稍微將球接住，第二次隊友沒在客氣，球數直接翻倍，還有網友眼尖發現有不少不是球的糖果、餅乾亂入。逗趣的畫面讓網友在影片留言區直呼「休息區的『球給智傑』...有梗」。

另外也有球迷觀察入微，靠著對嘴方式還原智傑當時直言：「這是霸凌吧？」，直接道出智傑心聲。

霸凌

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