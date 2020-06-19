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日職／疫情衝擊下終於開幕 密集賽程成考驗

中央社 / 台北19日電
日本職棒即將於今天進行開幕戰，經歷一波三折後，終於得以開打。 美聯社
日本職棒即將於今天進行開幕戰，經歷一波三折後，終於得以開打。 美聯社

日本職棒即將於今天進行開幕戰，經歷一波三折後，終於得以開打。為了因應疫情及密集賽程，日職有許多應變措施，不過對球團戰力，尤其是投手來說，還是相當大的考驗。

原訂於3月20日開打的日本職棒，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，不斷延後開幕。這期間，日職受到2波選手確診衝擊，第一波是3月底阪神虎隊的藤浪晉太郎等3人，第2波則是6月初讀賣巨人的坂本勇人、大城卓三，不過開幕日並未受到影響，順利開打。

延後了3個月開打，加上仍必須嚴防疫情，日職今年例行賽每隊從143場縮減為120場，不過一軍登錄天數關乎取得自由球員資格的時間，以往登錄145天算1年年資，本季因為賽季縮減的關係，球員一軍登錄天數以1.3倍計算。

以往日職各球隊單週打5或6場比賽，不過今年賽程密集，基本上單週都是6戰。為了因應這樣的狀況，日職之前公布「感染擴大防止特例2020」，包括一軍選手登錄人數從29人擴大為31人，可上場人數從25人增加到26人；延長賽以往最多打12局，今年只打到10局。

洋將登錄規定也有改變，人數從4人擴大為5人，球團可選擇「4投1打」或「4打1投」的配置方式，不過一但登錄後，球季中不能變更配置比例。選擇「2投3打」或「2打3投」的球隊，可變更為「4投1打」或「4打1投」。

雖然有配套措施，不過密集賽程仍成為各球團的考驗。且太平洋聯盟因為從北海道的日本火腿隊，到最南邊的福岡軟銀鷹，考量移動距離過大，從6月23至8月23日，有2個月的時間要進行同組合單週6連戰，會增加雙方熟悉度，對投手不利。

日本媒體分析指出，由於日職開打時間延後3個月，這期間球員一直在自主訓練，會導致教練團不易掌握選手狀況。

種種因素加起來，不只先發投手，後援投手也需要許多人力，軟銀監督工藤公康曾說過：「特別是剛開打前1至2週，先發投手沒辦法拉長局數。」即使延長賽縮短為10局，對投手來說仍會是艱難的球季。日媒指出，在疫情影響的非常時期，能臨機應變的隊伍，才能將勝利握在手中。

軟銀 讀賣巨人 日本火腿

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