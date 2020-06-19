日職／遲了3個月今開打 4台將登一軍

延遲了三個月，日本職棒球季終於在今天開打，台灣球員有巨人隊陽岱鋼、火腿隊王柏融、羅德隊陳冠宇及西武隊吳念庭隨一軍開季，效力樂天隊的宋家豪暫時未被登錄。

陽岱鋼和巨人五年合約邁入第四年，今年春訓除了外野之外，加練一壘守位，增強競爭力。

王柏融在練習賽十八個打數擊出四支安打、兩發全壘打、打擊率二成二二，日本媒體預測他將擔任火腿先發指定打擊第五棒。

陳冠宇去年出賽四十四場，創個人日職生涯單季新高，在季前練習賽投三場、五局，沒有被擊出安打、無失分，投出四次三振，表現相當穩定。

吳念庭之前雖不被看好進入開季名單，但西武監督辻発彥曾表示，若主戰游擊手源田壮亮出狀況，他會是先發游擊手第一遞補人選。

季前有在練習賽出賽的台灣球員，只有樂天宋家豪沒有進入一軍名單，樂天開季安排兩洋投、兩洋打，登錄名單僅廿六人未滿編，只帶九名投手，未來仍有空間拉上宋家豪。

樂天本季由森原康平擔任守護神，八局的布局任務交給洋投布希尼斯，一軍投手教練伊藤智仁表示，會讓宋家豪跟另名洋投查構思輪流上場，分攤局數。

今年共有八位台灣球員在日職打拚，另有歐力士隊張奕、樂天王彥程、阪神隊呂彥青；去年世界十二強賽表現搶眼的張奕，春訓期間因手肘不適下二軍休養，無法趕上開季。