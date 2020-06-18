中職／蘇智傑雙響砲率獅隊突圍 助中信兄弟暫升龍頭

統一獅、樂天桃猿隊今晚演出全壘打煙火秀，獅隊靠4轟敲回9分，比下3發陽春砲的猿隊，終場以10：5獲勝，猿隊落居第2，排頭暫時送給中信兄弟隊。

首局獅隊靠林安可3分砲搶分，這也是他本季第10轟，達成季前設定的「低標」。

3局蘇智傑接棒，擊出兩分砲，4局再敲3分砲，連兩打席全壘打（生涯第9次雙響砲、含一次三轟），本季累積16轟，在排行榜穩居排頭，猿隊朱育賢12轟、排第2。

獅隊先發投手施子謙在5局遇亂流，先被陳晨威、陽耀勳敲出陽春砲，再被林立敲安、朱育賢擊出二壘打，猿隊單局追回3分。

陳晨威另在6局上砲轟獅隊中繼投手林威志，個人職棒生涯首度雙響砲；獅隊陳傑憲在8局上回敬陽春砲。

施子謙投完5局退場，被擊出7支安打、失3分皆為責失，另投出8次三振，拿到第5勝，也是中職本季第3位拿到5勝的投手，在排行榜和猿隊洋投霸能及王溢正並列首位。

猿隊戰績22勝16敗，勝率降為0.579，兄弟今天沒有比賽，戰績24勝17敗（勝率0.585），因猿隊輸球升到排頭，領先0.5場勝差，兩隊明天起在台中洲際棒球場對決。 中華職棒統一獅蘇智傑（中）全壘打隊友迎接。記者劉學聖／攝影