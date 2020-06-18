中職／落後集團對決 獅悍將在新莊開打
中職明天起兩地進行3連戰，台中洲際棒球場是中信兄弟、樂天桃猿隊拚龍頭，統一獅隊則要力求擺脫墊底，和富邦悍將隊在新莊棒球場對決。
到今天賽前為止，獅隊戰績17勝25敗，在4隊墊底，但僅落後悍將隊1場勝差，能否擺脫爐主的位置，本周北上3連戰很重要。
獅隊明天先發投手費爾本，在12日對悍將隊先發投6局拿勝投，但單場失4分，內容不算理想，除了自助，還得寄望隊友的火力支援。
費爾本目前戰績2勝3敗、防禦率4.41，已經是獅隊最多勝的洋投。
悍將隊目前戰績16勝22敗、勝率0.421，領先獅隊差距有限，明天起在主場的3連戰，必須謹慎以對。
明天悍將隊先發投手索沙，開季前1個月表現不佳，先發投場只拿1勝（2敗），但自5月24日起狀況回穩，近4場先發拿到3連勝。
索沙本季已對獅隊先發兩場比賽，投8局、失10分、責失9分，對戰戰績1敗、防禦率10.13；他在13日對獅隊投出6局、無失分的好投，但無關勝敗（悍將隊2：3吞敗）。
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