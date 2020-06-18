中職／割喉戰二部曲登場 桃猿兄弟周五起3連戰

中信兄弟、樂天桃猿隊在桃園棒球場正面對決，本周戰場搬到台中洲際棒球場，上演割喉戰二部曲，明天首場比賽皆排陣中最穩定的洋投先發，期待搶下好采頭。

上周兄弟作客桃園，對戰3場居下風，僅搶到1勝，本周回到台中主場，繼續和桃猿隊纏鬥，目前兩隊差距有限，再領先集團競爭激烈。

兄弟明天先發投手萊福力，本季未嘗敗績（4連勝），自5月17日對戰統一獅隊先發拿首勝起，4場先發都帶回勝投，13日對猿隊先發投5局、失4分，終場兄弟以8：5獲勝。

猿隊明天推出聯盟最多勝、5勝洋投霸能先發，本季個人對戰兄弟3場未敗，投20局、失7分、責失5分，對戰戰績2勝、防禦率2.25。

霸能個人目前3連勝，迄今只吞1敗，5月17日對富邦悍將隊先發投5局、失3分，猿隊7：9輸球。