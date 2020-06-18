中職／施子謙對決桃猿隊 挑戰本季5勝第3人

統一獅隊今晚在台南主場迎戰樂天桃猿隊，先發投手施子謙要挑戰本季第5勝，若能如願拿到勝投，將是繼桃猿隊洋投霸能、王溢正之後，今年第3位5勝投手。

施子謙4月26日對猿隊先發投5.1局、失4分，在隊友火力掩護下拿到勝投。10日再對猿隊先發投7局、被擊出9支安打、失兩分，以優質表現拿勝，目前是對戰2連勝。

除了施子謙之外，中職目前另有6名4勝投手；猿隊王溢正昨天對獅隊投出優質先發，繼隊友霸能之後，成為全聯盟第2位5勝投手，兩人暫時並列勝投王。

猿隊今晚先發投手翁瑋均，本季對獅隊先發投兩場、戰績1勝1敗，對戰防禦率11.88，對戰被打擊率也高達5成，兩戰共投8.1局、失12分、責失11分。

猿隊目前戰績22勝15敗，和中信兄弟隊無勝差，勝率0.595稍領先兄弟的0.585。