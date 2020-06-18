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日職／球季登錄人數增加 新人開季也變多

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
今年日職球季定義為「特例2020」。 擷圖自推特
今年日職球季定義為「特例2020」。 擷圖自推特

受到新冠肺炎影響，日職本季賽事密集，為了讓各隊保有調度彈性，一軍登錄人數從29人增加到31人，洋將也放寬為5人，今年開季各隊登錄新人也因此增加，共有18位新秀。

日職開季延遲3個月，季賽仍要進行120場比賽，各隊面臨單周6連戰的挑戰，日職聯盟制訂「感染擴大防治條例2020」（簡稱「特例2020」），推出特別措施因應。

洋將登錄名額雖放寬到5人，但有嚴格規定，「4投1打」或「4打1投」的安排，季中不得隨意改變。

本季新人最多的球隊是西武隊，登錄宮川哲、浜屋將太、柘植世那3名新秀；而巨人隊是唯一沒有新人的球隊。

進入開季名單的廣島隊森下暢仁、西武隊宮川哲及樂天隊小深田大翔，都是去年選秀第一指名新人。

日職在2017年有15位新人隨隊開季，18年有13人，去年也有10位新秀參與開季。

西武 樂天 選秀

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