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日職／樂天只帶9投 仍需宋家豪分攤局數
日本職棒今天公布12支球團的開幕戰一軍名單，練習賽有出賽的台灣球員幾乎全數入選，只有樂天金鷲隊的宋家豪從二軍起步，樂天開季安排兩洋投、兩洋打，登錄名單僅26人未滿編，更只帶了9名投手，未來仍有空間拉上宋家豪。
樂天開幕一軍名單中的兩名投手都是擔任牛棚角色，查構思（J.T. Chargois）去年還在大聯盟出賽，布希尼斯（Alan Busenitz）去年防禦率1.94 、28次中繼成功，把去年防禦率2.18、24次中繼成功的宋家豪擠出名單外。
樂天今年決定讓森原康平擔任守護神，8局的任務則交給布希尼斯，一軍投手教練伊藤智仁表示，會讓宋家豪跟查構思輪流上場，分攤局數，保持兩人的身體狀態。
樂天本周三場比賽打完後，接下來每周都是六連戰，今年賽程密集，投手調度會更加頻繁，而樂天只帶9名投手，是12球團中最少的1隊，開季名單今年也擴增到31人，樂天還有5人的調整額度。
為了因應縮水賽季，本季一軍洋將登錄名額從4人增至5人，但有嚴格限制，若球隊登錄4位洋將，可在「3投1野、2投2野或1投3野」間調整，但如果登錄5位洋將，只能在「3投2野、2投3野」或「4投1野、1投4野」中二選一，樂天開季登錄4名洋將，可保留彈性空間。
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