日職／養樂多隊石川雅規扛首戰 史上第5位40歲先發老將

日本職棒明天開打，6場比賽先發投手已公布，養樂多隊由40歲老將石川雅規先發，是史上第5位40歲（以上）開幕戰先發投手，也是生涯第9度投開幕戰，是今年開幕戰投手中最多紀錄。

石川雅規自2002年展開一軍生涯，前18年共計出賽472場、先發457場，戰績171勝163敗、防禦率3.87。去年他先發投23場，戰績8勝6敗、防禦率3.84。

在石川雅規之前，上一位40歲（以上）開幕戰先發投手，是1998年廣島隊大野豊；養樂多明天出戰中日隊，中日先發投手為大野雄大。

巨人隊明天首戰阪神隊，菅野智之連3年擔任開幕戰先發、生涯第6次。

西武隊明天和火腿隊進行開幕戰，由洋投尼爾先發，他也是本季開幕首日6場比賽中、唯一的先發外籍投手。