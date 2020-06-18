聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／養樂多隊石川雅規扛首戰 史上第5位40歲先發老將
日本職棒明天開打，6場比賽先發投手已公布，養樂多隊由40歲老將石川雅規先發，是史上第5位40歲（以上）開幕戰先發投手，也是生涯第9度投開幕戰，是今年開幕戰投手中最多紀錄。
石川雅規自2002年展開一軍生涯，前18年共計出賽472場、先發457場，戰績171勝163敗、防禦率3.87。去年他先發投23場，戰績8勝6敗、防禦率3.84。
在石川雅規之前，上一位40歲（以上）開幕戰先發投手，是1998年廣島隊大野豊；養樂多明天出戰中日隊，中日先發投手為大野雄大。
巨人隊明天首戰阪神隊，菅野智之連3年擔任開幕戰先發、生涯第6次。
西武隊明天和火腿隊進行開幕戰，由洋投尼爾先發，他也是本季開幕首日6場比賽中、唯一的先發外籍投手。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言