日職／一軍開季4名台灣球員 沒有宋家豪最意外

日本職棒球季明天開打，各隊今天下午公布登錄選手名單，台灣球員有巨人隊陽岱鋼、火腿隊王柏融、羅德隊陳冠宇、西武隊吳念庭隨一軍開季，效力樂天隊的宋家豪未被登錄。

陽岱鋼和巨人5年合約邁入第4年，今年春訓加練一壘守備位置，增強競爭力，練習賽出賽9場、21打數擊出9支安打、兩支全壘打，打擊率4成29，狀況不差。

王柏融在練習賽擊出兩發全壘打、打擊率2成22；日本媒體「Full-Count」評比，王柏融整體打擊數字雖看起來不差，但在第2周表現下滑，是一大警訊。

陳冠宇去年出賽44場，創個人日職生涯單季新高，日前練習賽投3場、5局沒有被擊出安打、無失分，投出三振4次，表現相當穩定。

吳念庭去年未上過一軍，今年練習賽表現不錯，曾擊出1支全壘打，之前雖不被看好進入開季名單，但西武隊監督辻發彥曾表示，若主戰游擊手源田壯亮出狀況，吳念庭會是先發游擊手第一遞補人選。

宋家豪去年出賽48場、投45.1局，表現相當穩定，季後獲得大幅加薪，從1500萬日圓調升到4500萬日圓，日前練習賽也有4場出賽紀錄，「勝利組」沒隨隊開季，讓人意外。

本季有8位台灣球員在日職打拚，另有歐力士隊張奕、樂天隊王彥程、阪神隊呂彥青。張奕雖被看好有機會爭取新人王，但春訓因手肘不適下二軍休養，確定趕不上開季。