中職／隔706天才失誤 林哲瑄霸佔外野手兩記錄

富邦悍將中外野手林哲瑄昨天難得失誤，在對中信兄弟之戰，一局上半處理安打球時漏了一下，被記失誤一次，跨季455次守備機會無失誤因此中斷，但已是中職外野手的新記錄，囊括兩項外野手無失誤記錄。

林哲瑄加入中職五年就拿了四座外野金手套獎，守備功力掛保證，昨天在面對周思齊敲出的中外野安打，因撿球時稍微停頓一下，讓周思齊因此跑上二壘，被記一次失誤，林哲瑄上一次失誤已是2018年7月12日，相隔706天才又出現失誤。

中職外野手單季、跨季最多連續守備機會無失誤原本的記錄保持人是興農牛的蘇建榮，他在2011年整季264次守備機會未失誤，2010年7月15日到2012年7月3日連續411次無失誤。

不過林哲瑄在2019年整季270次守備機會無失誤，先刷新一項紀錄，今年雖然跨季無失誤記錄停在455次，但也再度擠下蘇建榮，位居兩項記錄的新任保持人。