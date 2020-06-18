聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／王柏融卡位先發 日媒點出練習賽警訊
日本職棒將在明天開幕，日本媒體「Full-Count」盤點兩聯盟洋將在練習賽的表現，火腿隊的台灣好手王柏融也納入討論，雖然整體打擊數字看起來不差，不過「Full-Count」認為，王柏融在第二周表現下滑不少，是一項警訊。
火腿隊今年找來三壘洋砲維亞努威瓦（Christian Villanueva），原本有可能影響王柏融出賽機會，不過維亞努威瓦因為闌尾炎手術動刀，無法趕上開季，王柏融成為陣中唯一外籍野手。
王柏融在熱身賽總計18打數，敲出4安打，包括2發全塁打，另有4打點，打擊率2成22，帳面成績看似不差，不過好表現集中在練習賽前段，兩發全壘打都在第一周敲出，總計12打數，3安打，3打點，打擊率2成50。
不過第二周受到自打球影響，出賽機會降低，成績也掉到6打數，1安打，1打點，打擊率1成67，「Full-Count」認為，王柏融目前不能說確定會是固定先發，即使要爭取固定位置，成績也無法獲得驗證。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言