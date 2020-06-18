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日職／王柏融卡位先發 日媒點出練習賽警訊

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本媒體「Full-Count」盤點兩聯盟洋將在練習賽的表現，認為王柏融在第二周表現下滑不少，是一項警訊。
日本媒體「Full-Count」盤點兩聯盟洋將在練習賽的表現，認為王柏融在第二周表現下滑不少，是一項警訊。

日本職棒將在明天開幕，日本媒體「Full-Count」盤點兩聯盟洋將在練習賽的表現，火腿隊的台灣好手王柏融也納入討論，雖然整體打擊數字看起來不差，不過「Full-Count」認為，王柏融在第二周表現下滑不少，是一項警訊。

火腿隊今年找來三壘洋砲維亞努威瓦（Christian Villanueva），原本有可能影響王柏融出賽機會，不過維亞努威瓦因為闌尾炎手術動刀，無法趕上開季，王柏融成為陣中唯一外籍野手。

王柏融在熱身賽總計18打數，敲出4安打，包括2發全塁打，另有4打點，打擊率2成22，帳面成績看似不差，不過好表現集中在練習賽前段，兩發全壘打都在第一周敲出，總計12打數，3安打，3打點，打擊率2成50。

不過第二周受到自打球影響，出賽機會降低，成績也掉到6打數，1安打，1打點，打擊率1成67，「Full-Count」認為，王柏融目前不能說確定會是固定先發，即使要爭取固定位置，成績也無法獲得驗證。

王柏融 火腿

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