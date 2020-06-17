中職／王溢正5勝追平霸能 猿隊穩住上半季龍頭

中信兄弟隊緊咬不放，樂天桃猿隊今天在台南球場頂住壓力，對統一獅之戰靠王溢正優質先發，以5：3獲勝，保住上半季排名第一優勢，但和兄弟之間沒有勝差，只在勝率上些微領先。

王溢正因肩膀不適，休十天再登板，今天用104球完成六局任務，被揮出4支安打、失3分，奪下本季第5勝，繼隊友霸能之後，成為全聯盟第二位5勝投手，兩人並列勝投王。

獅隊左投江辰晏也投六局，被揮出10支安打、失5分，先後被藍寅倫、陽耀勳、林立轟出全壘打，本季戰績掉到4勝3敗，終止最近4連勝紀錄。

林立三局上轟出左外野陽春全壘打，本季11轟和張志豪並列第3，落後蘇智傑3轟、朱育賢1轟。

獅、猿本季前14場交手各獲7勝，兩隊明天繼續在台南球場交手，分別推出施子謙、翁瑋均登板先發，施子謙將挑戰本季第5勝。