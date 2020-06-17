中職／黃恩賜飆10K張志豪滿貫砲 兄弟痛宰悍將緊咬猿隊

中信兄弟隊在新莊球場愈打愈旺，今天對富邦悍將二連戰第二戰又揮出18支安打，先發投手黃恩賜也投出生涯代表作，終場以15：1大勝，緊咬上半季排名第一的樂天桃猿隊，兩隊之間仍無勝差。

黃恩賜用103球完成七局任務，只被揮出三支安打，飆出10次三振寫下個人單場新高，也是生涯兩年首次投滿七局未失分，開季四連勝、跨季6連勝，成為全聯盟今年首位達成單場10K的本土投手。

兄弟這次在新莊球場對悍將二連戰，一共揮出28支安打，包括8支全壘打，攻下26分，悍將這兩戰只得3分，完全失去主場優勢，對戰兄弟四連敗。

悍將洋投伍鐸先發六局被揮出13支安打，包括三局上周思齊兩分砲、四局上張志豪滿貫砲（生涯第三支滿壘全壘打）、七局上詹子賢陽春砲，失11分（7分自責）寫下個人來台六年單場最慘紀錄，本季戰績掉到2勝4敗，防禦率7.09是全聯盟投手（符合排行榜資格）最慘數字。

張志豪對悍將連兩戰開轟，本季11轟和林立並列第三，落後蘇智傑三轟、朱育賢一轟。

張志豪四打席擊出滿貫全壘打在內的兩支安打。記者侯永全／攝影

兄弟先發投手黃恩賜主投七局，被擊出三支安打，並送出十次三振，創個人新猷，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

周思齊四打席擊出兩分全壘打在內的三支安打，有三分打點。記者侯永全／攝影