中職／兄弟吳東融長打率提高 打第2棒仍以助攻為主

中華職棒中信兄弟吳東融昨天敲出全壘打，本季長打率明顯成長，他今天表示，應該是因為休季期間有特別加強重訓及爆發訓練，不過身為球隊的第2棒，還是會以助攻、推進為主。

吳東融昨天1局上就轟出陽春全壘打，為本季第2轟，本季吳東融長打率大躍進，過去幾個球季長打率最高為去年的3成88，不過本季到今天賽前為止，長打率有5成48。打擊教練許皓銘也稱讚吳東融，各個方向的二壘安打都能敲出來，攻擊非常廣角。

吳東融則表示，其實打擊型態沒有特別改變，應該是因為休季期間為了賽季中不要太早進入疲勞期，特別加強重量訓練，也接觸不一樣的爆發訓練，因此在長打方面有成長。吳東融指出，也有可能是因為和投手更互相了解，邊邊角角的好球率提高，必須更積極出棒。

不過吳東融指出，身為第2棒，還是會以助攻為主，「在賽前就會研究，今天對方是什麼樣類型的投手，還有當下狀況、今天自己的狀況，來決定要做怎麼樣的助攻。」他舉例，若打擊狀況好，當然敲安打就能推進，但若狀況不好，假設二壘有人，擊出右半邊的滾地球，也會有推進效果。

吳東融表示，擔任第2棒時，若壘上有人，就會想辦法推進，若壘上沒有人，就是求上壘；不過去年較常擔任開路先鋒時，就會多看一點球，傾向讓隊友更熟悉當天的投手。