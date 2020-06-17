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中職／悍將牛棚出狀況 范玉禹升一軍

中央社 / 新北17日電
范玉禹。 中央社
范玉禹。 中央社

中職富邦悍將牛棚狀況不穩，領先時人選不固定，今天也做出異動，范玉禹升上一軍，將羅國華放下二軍，不過投手教練吳俊良特別稱讚王尉永解決危機的表現，希望他能繼續保持。

悍將季初牛棚有較為固定的「勝利方程式」，在領先時由范玉禹、林羿豪、陳鴻文守住勝利；不過近期悍將不論是領先、落後，投手安排都比較不固定，由歐書誠、羅國華、游霆崴、王尉永等人輪流分擔，6月牛棚防禦率達6.91。

悍將今天賽前把范玉禹升上一軍，羅國華則是下二軍，范玉禹上次是在5月7日投0.1局掉7分之後，被降下二軍。悍將投手教練吳俊良表示，「他在二軍的數據都不錯，上來表現就看他造化了，會提供機會給他。」范玉禹下二軍後防禦率僅1.23，出賽10場。

至於近期的牛棚調度，吳俊良指出，主要是參考場上狀況、前一天有無出賽、選手近況等因素。吳俊良表示，由於歐書誠控球好，因此會將壘上有人的局面交給他。去年在一軍出賽25場，防禦率僅3.09的王尉永，今年目前防禦率則是有7.20。

不過吳俊良特別提到14日在台南球場的比賽，第7局歐書誠留下2人出局、滿壘局面時，王尉永上場解決陳傑憲，沒有掉分。吳俊良笑說：「他今年有點想太多了，那天下場我跟他說表現很好，要繼續有自信，他說場面愈大愈不會緊張，我就希望他繼續保持下去。」

雖然現在牛棚狀況不穩，不過吳俊良表示，「投手群與教練之間雙向溝通做得很好，遇到狀況都能心平氣和找到問題。」

牛棚 范玉禹 羅國華

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