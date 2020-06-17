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日職／郭泰源之後西武第1人 尼爾：投開幕戰美夢成真
日職本季賽事將在19日開打，西武獅隊美籍洋投尼爾（Zach Neal）確定先發，也是唯一在在開幕戰登板的洋投，他說：「球季賽關門打，比原定開季日期延後三個月，沒人可以預料這種事。」
尼爾去年加盟西武，出賽17場投出12勝1敗、防禦率2.87，最長投出11連勝，成為西武奪下太平洋聯盟二連霸的大功臣。
尼爾今年扛起開幕戰重任，成為1995年「東方特快車」郭泰源之後，隊史最近25年首位在開季首戰先發的洋投，將在西武巨蛋對決日本火腿隊有原航平，有機會和旅日好手王柏融交手。
日職本季賽事原定3月20日開打，尼爾早就被點名開幕戰先發，不料受到新冠肺炎疫情影響，球季賽首戰拖到本月，寫下日職史上最晚開季紀錄，所有比賽暫時不開放觀眾進場。
儘管如此，尼爾認為能投開幕戰是極大榮耀，他表示，能以美國人的身分在日職球隊登板先發，就像美夢成真，沒有比這個更好的劇本。
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