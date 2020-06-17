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穀保家商奪王貞治盃冠軍 侯友宜贈20萬獎勵金
新北市穀保家商參加今年度的王貞治盃全國青棒錦標賽，從16個縣市代表隊伍中脫穎而出，奪下睽違13年的冠軍獎盃，市長侯友宜今於市政會議中特別頒贈獎勵金20萬元，感謝穀保家商為新北市四處征戰，屢創佳績。
本屆王貞治盃全國青棒錦標賽，穀保家商一路過關斬將闖進冠軍賽，對決平鎮高中，再度上演新北市與桃園市雙強爭霸，最終穀保家商以3比2力克宿敵，拿下繼民國96年後的冠軍獎座。
本屆賽事榮獲MVP的穀保家商投手潘文輝，國中時從未入選過中華代表隊，卻在去年玉山盃木棒全國賽，以新人之姿大放異彩，身材高壯又有速球天份的他，可說台灣棒球界的明日之星，另外總教練周宗志獲得也獲得今年盃賽中的教練獎。
侯友宜指出，新北市全力推廣三級棒球運動，希望留住優秀運動人才在新北市持續發展，感謝教練在基層球隊付出許多心力，也謝謝新北市棒球委員會及蔡明堂主委對棒球運動及隊伍的支持，希望藉由新北市高中棒球隊伍在全國的優異表現，帶動各級校園棒球運動風氣。
新北市教育局表示，新北市長期紮根基層棒球，辦理各級棒球比賽，包括市長盃、主委盃等賽事，其中「新北國際城市U-18棒球邀請賽」更是青棒層級國際性賽事，使得新北學生棒球運動賽事系統更加完整。
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