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中職／王溢正、翁瑋均抗獅 猿隊3洋投力拚兄弟
樂天桃猿隊今天作客台南球場，對統一獅隊進行二連戰首戰，雙方推出王溢正、江辰晏登板先發，都要爭取個人本季第五勝，對王溢正而言，這場關鍵比賽更是猿隊龍頭保衛戰。
王溢正最近一次出賽是六日，隔天因為肩膀發炎遭下放二軍休養，休十天再回一軍亮相。
他今年出賽七場（六場先發），投出4勝1敗、防禦率4.05，對戰獅隊四場（三場先發）合計22局失八分，戰績2勝1敗、防禦率3.27。
江辰晏本季六暢先發投出4勝2敗、防禦率5.62，對戰猿隊對戰猿隊三場合計14局失17分，戰績2勝1敗、防禦率10.93。
猿隊洋投霸能目前五勝在全聯盟排名第一，四勝投手包括王溢正、江辰晏共有七人，兄弟隊蔡齊哲唯一專職中繼任務。
猿隊本季對戰獅隊前13戰只有6勝7敗，目前對戰二連敗，今、明天分別推出王溢正、翁瑋均先發，19到21日在台中洲際球場對兄弟三連戰，交給三名洋投霸能、威拉諾、卡本特。
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