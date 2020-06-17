中職／王溢正、翁瑋均抗獅 猿隊3洋投力拚兄弟

富邦悍將經過了五月份的狂攻猛打，好不容易將戰績逼近領先的中信兄弟及樂天桃猿，然而六月的低潮，又讓他們差點就落入墊底。其實這幾場賽事，富邦並不是沒有機會拿下勝利，但卻無奈牛棚無力守成，其中林羿豪出賽6場

2020-06-17 07:00