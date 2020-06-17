快訊

不敵新冠肺炎！ 周星馳抵押42億頂級豪宅周轉資金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／黃恩賜挑戰跨季六連勝 伍鐸防禦率排名墊底

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟今天再戰富邦悍將，挑戰對戰四連勝，先發投手黃恩賜也要爭取四連勝、跨季六連勝。 黃仲裕
中信兄弟今天再戰富邦悍將，挑戰對戰四連勝，先發投手黃恩賜也要爭取四連勝、跨季六連勝。 黃仲裕

中信兄弟今天再戰富邦悍將，挑戰對戰四連勝，先發投手黃恩賜也要爭取四連勝、跨季六連勝，他若能投出夠水準的內容，兄弟有機會咬住排名第一的樂天桃猿隊，不讓對方拉大領先差距。

黃恩賜去年8月14日擊敗統一獅隊後，跨季連續十場先發不知敗投滋味，本季出賽十場投出三勝、防禦率4.35，對戰悍將三場合計19局失10分（9分自責），戰績1勝、防禦率4.26。

悍將今天推出洋投伍鐸登板先發，本季出賽九場（八場先發），戰績2勝3敗，目前防禦率6.59在投手排行榜十人中墊底。

伍鐸今年對戰兄弟三場，合計18.1局失10分（9分自責），戰績1勝1敗、防禦率4.42。

兄弟上半季排名第二，和猿隊之間沒有勝差，勝率落後千分之八，兩隊今天分別在新莊、台南出賽，排名是否出現變化仍待觀察。

黃恩賜 伍鐸 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／開季等了兩個月 兄弟攻頂只差一步

中職／黃恩賜優質先發3連勝 兄弟只落後猿隊3場勝差

中職／兄弟還沒贏過索沙 本土火球男黃恩賜拚了

中職／狂飆156公里後再登板 黃恩賜對決猿隊有看頭

相關新聞

中職／黃恩賜挑戰跨季六連勝 伍鐸防禦率排名墊底

中信兄弟今天再戰富邦悍將，挑戰對戰四連勝，先發投手黃恩賜也要爭取四連勝、跨季六連勝，他若能投出夠水準的內容，兄弟有機會咬...

中職／延續戰力不足 富邦左投牛棚流失殆盡

富邦悍將經過了五月份的狂攻猛打，好不容易將戰績逼近領先的中信兄弟及樂天桃猿，然而六月的低潮，又讓他們差點就落入墊底。其實這幾場賽事，富邦並不是沒有機會拿下勝利，但卻無奈牛棚無力守成，其中林羿豪出賽6場

日職／新球季「復仇熱血男」 王柏融入列

隨著練習賽告一段落，日本職棒準備迎接6月19日的開幕日，日媒「the digest」選出兩聯盟各七位「復仇熱血男」，效力...

日職／日媒很期待 預測王柏融進入開季打線

日本職棒將在6月19日開打，日本專業棒球網站「Baseball Channel」預測12球團的開季先發打線，火腿隊台將王...

穀保家商奪王貞治盃冠軍 侯友宜贈20萬獎勵金

新北市穀保家商參加今年度的王貞治盃全國青棒錦標賽，從16個縣市代表隊伍中脫穎而出，奪下睽違13年的冠軍獎盃，市長侯友宜今...

中職／王溢正、翁瑋均抗獅 猿隊3洋投力拚兄弟

樂天桃猿隊今天作客台南球場，對統一獅隊進行二連戰首戰，雙方推出王溢正、江辰晏登板先發，都要爭取個人本季第五勝，對王溢正而...

中職／猿隊號召10號隊友 贈送限量版冠軍戒

樂天桃猿隊配合中央流行疫情指揮中心防疫開放進場規定，將從23日起採用「前排一三五，後排二四六」新梅花座規畫開放入場。

中職／王威晨猛打甩低潮：對羅力做很多功課

中信兄弟隊重砲出擊，昨天在新莊球場對富邦悍將之戰出現五支全壘打，從一開賽就領先到比賽結束，終場十一比二獲勝，上半季排名仍...

中職／割喉戰二部曲 兄弟不排除讓德保拉投1休4

中信兄弟隊開季不順，上半季打完三分之二賽事追平樂天桃猿隊，兩隊之間沒有勝差，總教練丘昌榮表示，提升戰績是因改善投打失衡，...

圖輯／中職兄弟5轟11：2擊退悍將

富邦悍將今天在新莊主場迎戰中信兄弟，富邦悍將今天派出羅力對上中信兄弟的德保拉。富邦悍將先發投手羅力投七局失6分吞下敗投，...

中職／兄弟5轟擊垮悍將 和猿隊之間沒有勝差

中信兄弟隊三支全壘打轟垮富邦悍將隊洋投羅力，從一開賽就領先到比賽結束，終場11：2獲勝，兄弟上半季仍居第二，但和排名第一...

日職／巨人練習賽陽岱鋼先發 對決羅德陳冠宇獲保送

日本職業棒球練習賽讀賣巨人隊球員陽岱鋼今天先發出賽，3打數吞下2次三振，從千葉羅德海洋隊投手陳冠宇手中選到保送，羅德終場...

熱門新聞

中職／延續戰力不足 富邦左投牛棚流失殆盡

中職／生涯133轟超越陳金鋒 張志豪獨居史上第7

中職／兄弟5轟擊垮悍將 和猿隊之間沒有勝差

回顧倪福德老虎生涯 與雙城最「有緣」

中職／林明憲分析江坤宇 有當年張泰山的味道

中職／王威晨猛打甩低潮：對羅力做很多功課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。