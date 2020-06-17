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中職／黃恩賜挑戰跨季六連勝 伍鐸防禦率排名墊底
中信兄弟今天再戰富邦悍將，挑戰對戰四連勝，先發投手黃恩賜也要爭取四連勝、跨季六連勝，他若能投出夠水準的內容，兄弟有機會咬住排名第一的樂天桃猿隊，不讓對方拉大領先差距。
黃恩賜去年8月14日擊敗統一獅隊後，跨季連續十場先發不知敗投滋味，本季出賽十場投出三勝、防禦率4.35，對戰悍將三場合計19局失10分（9分自責），戰績1勝、防禦率4.26。
悍將今天推出洋投伍鐸登板先發，本季出賽九場（八場先發），戰績2勝3敗，目前防禦率6.59在投手排行榜十人中墊底。
伍鐸今年對戰兄弟三場，合計18.1局失10分（9分自責），戰績1勝1敗、防禦率4.42。
兄弟上半季排名第二，和猿隊之間沒有勝差，勝率落後千分之八，兩隊今天分別在新莊、台南出賽，排名是否出現變化仍待觀察。
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