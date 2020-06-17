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中職／猿隊號召10號隊友 贈送限量版冠軍戒

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
猿隊推出「三連霸金」版冠軍戒。圖／樂天桃猿隊提共
猿隊推出「三連霸金」版冠軍戒。圖／樂天桃猿隊提共

樂天桃猿隊配合中央流行疫情指揮中心防疫開放進場規定，將從23日起採用「前排一三五，後排二四六」新梅花座規畫開放入場。

猿隊預定21日展開23日至7月1日門票預售，繼上周「想見你」企畫「八三夭樂團」完美作結後，再推出熱血企畫「衝了啦」繼續號召10號隊友。

猿隊指出，23日至28日連續五戰，贈送進場球迷限量「三連霸金」版冠軍戒，23、24日進場前一千位球迷持全家預售票即可至現場兌換攤位兌換戒指一枚，26日至28日每場贈送四千枚，皆憑全家預售票限量兌換，每張預售票限兌一枚。（金猿卡友本人至服務台兌換，兌過不再受理）

三連霸冠軍戒「超級霸」球迷版也將於23日在樂天市場官方旗艦店上架，球迷版、球員冠軍戒同款設計，售價及上架時間另行公布。

樂天桃猿

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