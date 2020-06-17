日職／日媒很期待 預測王柏融進入開季打線
日本職棒將在6月19日開打，日本專業棒球網站「Baseball Channel」預測12球團的開季先發打線，火腿隊台將王柏融被放在先發第五棒、指定打擊，不過巨人隊陽岱鋼、西武獅隊吳念庭則未入列。
報導中指出，火腿隊戰力沒有太大變動，開幕的打線安排應該跟去年差別不大，不過最受期待的，是來日本第二年的王柏融，王柏融在中職曾有4成打擊率的優異成績，去年首次挑戰日職受到高度期待，不過最終88場出賽、打擊率2成55的成績，與期待有些落差。
王柏融今年最大課題是對日本投手的適應程度，就看能否維持住熱身賽的好手感，王柏融在練習賽展現出強力擊球的本色，也敲出全壘打，「王柏融能否有活躍表現，會是日本火腿隊打線的重要關鍵。」
陽岱鋼今年在練習賽也有好表現，不過「Baseball Channel」未將他列入開季先發，陽岱鋼主要守備的兩個位置預測先發人選分別是，左外野手亀井善行、一壘手中島宏之。
吳念庭在練習賽打擊率雖然高達3成85，不過多半在後段以代打、代守身分上場，12場出賽只有1場先發，「Baseball Channel」也未將他列入先發預測名單中。
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