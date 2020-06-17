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日職／新球季「復仇熱血男」 王柏融入列

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日媒「the digest」選出兩聯盟各七位「復仇熱血男」，效力火腿隊的台將王柏融也入選。 圖／聯合報系資料照片
日媒「the digest」選出兩聯盟各七位「復仇熱血男」，效力火腿隊的台將王柏融也入選。 圖／聯合報系資料照片

隨著練習賽告一段落，日本職棒準備迎接6月19日的開幕日，日媒「the digest」選出兩聯盟各七位「復仇熱血男」，效力火腿隊的台將王柏融也入選，被期待能繳出比去年更好的成績。

王柏融去年首度挑戰日職，頂著中職「四割男」的頭銜，出賽88場繳出打擊率2成55，78支安打，3轟，35分打點的成績，「the digest」認為，跟外界的期待有些落差，算是「不及格」的表現。

報導中也指出，王柏融今年背號從99號改為3號，心態上也有所改變，從6月5日棒打今永昇太開始，在練習賽連兩場開轟，展現出強力擊球的能力，「如果能夠發揮潛力，無疑能厚實原本火腿打線得分能力不足的缺點。」

太平洋聯盟其他需要復仇的男子，還包括軟銀隊東濱巨、上林誠知、柳田悠岐，樂天隊則本昂大，歐力士T-岡田，火腿隊上澤直之；中央聯盟七人則是巨人隊菅野智之，橫濱隊梶谷隆幸，廣島隊田中廣輔，阪神隊蘇亞雷斯（Robert Suarez）、北條史也，養樂多隊坂口智隆，中日龍隊艾爾蒙特（Zoilo Almonte）。

王柏融 火腿

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