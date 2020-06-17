中職／延續戰力不足 富邦左投牛棚流失殆盡

富邦悍將經過了五月份的狂攻猛打，好不容易將戰績逼近領先的中信兄弟及樂天桃猿，然而六月的低潮，又讓他們差點就落入墊底。其實這幾場賽事，富邦並不是沒有機會拿下勝利，但卻無奈牛棚無力守成，其中林羿豪出賽6場吞下3敗最為關鍵。他狀況不佳卻仍頻繁出賽，凸顯悍將牛棚出現捉襟見肘的大問題。

林羿豪今年的成績出現兩極化，他面對右打者的被打擊率只有0.185，但對上左打卻高達0.354，幾乎多一倍被打出安打的機率，然而他今年面對左打的打席，卻比右打多出一倍。這3場敗戰他分別被梁家榮、藍寅倫、張志豪、許基宏及唐肇廷打下打點，他們全部都是左打者。之所以會讓林羿豪面對這慘忍的局面，主要原因在於悍將牛棚目前沒有左投手，因此只能讓教練比較信任的投手登板。

林羿豪是一位有壓制能力的投手，但教練團一直讓他大量去面對對戰劣勢的左打者，自然容易失分。 聯合報系資料照片

雖然「左投剋左打」並非必然的結果，目前台灣許多左打者也是對戰左投頗有心得，甚至完全不畏懼左投手。但會有如此說法仍非空穴來風，主要是依照歷史大數據及科學角度分析，左打者面對左投手時，因為視線夾角較小，因此對於球的變化較難掌握，所以成績會有所影響。只是還會視投手控球、球威、球路，以及打者姿勢及攻擊型態等有所不同，但以統計來說，左投稍有優勢，因此各地棒球就常以此做為調度，有時還會有一人左(LOOGY)的安排，就是要降低打者的火力。

其實從2016年義大時期，葉總的再生工廠就建立球隊的左投牛棚群，包含黃勝雄、賴鴻誠、倪福德及羅華韋，再搭配右投張耿豪、林晨樺及郭勝安，牛棚不僅左右投手都有，高壓及側投等也一應俱全。他們在總冠軍賽中，面對總是排出5~6名左打陣容的中信，合計出賽16局，僅有倪福德失2分，另外羅華韋還拿下2場勝利，證明他們的左投具有絕對的壓制力。

悍將目前苦無牛棚左投可用，反而去年季末未被保護的羅華韋，轉戰味全龍後投出不錯的表現，顯現富邦球團調整出了問題。 聯合報系資料照片

2017年富邦接手後，更加碼網羅前大聯盟投手郭泓志，讓左投牛棚陣容更加壯觀。但到了2018年開始有些變化，表現落差極大的黃勝雄，季中因緋聞及家暴事件，遭到球團釋出。年底郭泓志宣告退休，且隊友疑似影射的一句話，最終即使球隊慰留，仍選擇離開球場。2019年前總教練葉君璋轉戰味全龍，擴編選秀決定帶走幫助他奪冠的羅華韋。原本豪華左投牛棚，現今僅剩下賴鴻誠及倪福德，但他們今年都在二軍。

賴鴻誠是前幾年富邦最辛苦的牛棚投手，2016年至2019年四年間，他出賽216場，比他生涯前四年的108場出賽，足足多出一倍，而且其中有兩年超過60場出賽。但他因為使用頻率過高，因此他的表現已不如2016年穩定，今年連二軍都高達14.25的防禦率及接近3的WHIP，除了椎間盤的問題外，長期手臂疲勞，可能造成姿勢有不易察覺的改變，連帶影響他的投球表現。

賴鴻誠過去幾季使用過度，造成他表現時好時壞，成為最明顯的案例，教練團現在調度可別重蹈覆轍！ 聯合報系資料照片

倪福德雖然出賽數較少，但同樣辛苦，因為他有時候會被安排擔任先發投手，這幾年的定位時常調整。去年開始他陸續出現膝傷及肩傷，直到今年初還在復健，現在雖然在二軍已可出賽，但球速僅剩約130km/h，與去年最快的152 km/h，落差非常大，因此教練團仍不敢讓他升上一軍。

從豪華左投牛棚幾年內就變成空無一人，主要在於球團當下應該沒有長期延續戰力的規劃。其一調度上好用天天用，用到不能用為止，讓兩位資深左投還在二軍調整。其二對於有能力的投手沒有規畫，讓羅華韋改披龍袍後，成為陣中主力戰將。其三就是球團管理問題，郭泓志退休的紛擾及黃勝雄的私人問題，可能都有些環節出了問題。最後球隊近年選秀沒有考量牛棚問題，只有選入朱益生一名左投，而且是以先發培養，目前看起來牛棚左投後繼仍無人。

面臨牛棚無左投可用的窘境，這並非洪一中總教練短時間可以改變的事實，但卻是可以作為未來的借鏡。不只左投手，實際上每位球員都一樣，在場上需要受到保護；在場下要有教練可以協助調整；在場外更要凝聚球員的向心力。思考如何長期延續戰力，或許就能避免以後從豪華陣容，再度變成無人可用的窘境。