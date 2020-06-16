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中職／兄弟5轟擊垮悍將 和猿隊之間沒有勝差

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
兄弟隊吳東融首局轟出陽春砲，攻下勝利打點。記者季相儒／攝影
兄弟隊吳東融首局轟出陽春砲，攻下勝利打點。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊三支全壘打轟垮富邦悍將隊洋投羅力，從一開賽就領先到比賽結束，終場11：2獲勝，兄弟上半季仍居第二，但和排名第一的樂天桃猿隊之間勝差歸零。

兄弟首局就有攻勢，吳東融、張志豪先後轟出陽春砲，取得兩分領先，張志豪成為全聯盟第四位全壘打二位數的球員，產量和樂天桃猿隊林立並列第三，統一獅隊蘇智傑14轟排名第一，猿隊朱育賢12轟居次。

羅力狀況不佳，四局上失一分，五局上被王威晨轟出兩分砲，七局上再失一分，合計七局被揮出七支安打，失六分都是自責分，戰績掉到2勝2敗。

兄弟洋投德保拉先發六局，被揮出七支安打、失兩分，六局下被高國輝、高孝儀各轟出陽春砲，開季五連敗後四連勝，優質表現獲選單場MVP。

兄弟全場10支安打包括五支全壘打，許基宏八局上從悍將中繼投手游霆崴的手中轟出兩分砲，本季第六轟出爐，也是個人生涯第50轟紀錄，連續15場比賽出現安打，蘇緯達九局上代打轟出三分砲，兄弟終場九分之多大勝。

樂天桃猿

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